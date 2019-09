Die Bundesregierung hat die Klimapolitik für sich entdeckt – endlich, ist man versucht zu sagen. Am kommenden Freitag tagt das Klimakabinett, um die nächsten Schritte zu beraten. Es wird Zeit, Klimapolitik ernsthaft zu betreiben. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dies in ihrer Regierungserklärung in dieser Woche mit Verve angekündigt.