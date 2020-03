Drittens geht natürlich viel dadurch verloren, dass persönliche Treffen nicht mehr stattfinden. Das betrifft sowohl private Treffen in Kleingruppen als auch Großveranstaltungen. Gemeinschaftserlebnisse im Theater, bei Konzerten oder bei Sportveranstaltungen bleiben aus. Volksfeste, die für viele wichtige Anlässe sind, Freunde zu treffen, wurden oder werden noch abgesagt. Wichtige berufliche Gespräche, Sitzungen und Verhandlungen fallen aus; das Berufsleben wird dadurch deutlich schwieriger.

Viertens werden die Kommunikationswege sich gerade deswegen ändern, vor allem wenn die geforderte soziale Distanz flächendeckend umgesetzt wird. Noch scheinen es zwar nicht alle begriffen zu haben, wie wichtig es ist, Distanz zu wahren. Aber in wenigen Tagen werden persönliche Treffen auf das Nötigste beschränkt sein. Dann wird sehr viel mehr digital kommuniziert und gearbeitet. Universitäten arbeiten mit Hochdruck daran, die Lehrveranstaltungen virtuell anzubieten; auch Prüfungen werden vermutlich zunehmend virtuell abgehalten. Auch Kunst und Kultur werden sich sicherlich verstärkt virtueller Kommunikationswege bedienen; so kann man erstens das Bedürfnis nach Zerstreuung bedienen und zweitens Einkommen generieren. Sitzungen, sogar Messen kann man virtuell abhalten. Hier sind etliche Innovationen zu erwarten.

Die spannende Frage wird sein, was nach Überwindung der Krise passiert. Ist die Steigerung der Solidarität und des gegenseitigen Vertrauens in der Gesellschaft, sofern sie tatsächlich eintreten wird, dauerhaft? Können neu geschaffene virtuelle Kontakte in die reale Welt übertragen werden? Werden Verhaltensmuster, die durch die Krise unterbunden werden (der Clubabend am Freitag mit den Freunden, der Spieleabend, das gemeinsame Theaterabo, der regelmäßige Besuch des Fußballspiels) wieder aufgenommen, oder sind die Menschen dann weitergezogen?