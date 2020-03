Es zeigt sich, dass in Krisen eine rationale und eher traditionelle Herangehensweise an die Probleme doch geschätzt werden. Die Kommunalwahl in Bayern scheint diese These zu bestätigen. Das könnte bedeuten, dass nach der Krise die Populisten von links und rechts schwerer als zuvor mit ihren einfachen und oftmals unwahren Botschaften durchdringen können. Das wäre eine gute Nachricht.



Zweitens kann sich auch das Verhältnis der Bürger untereinander ändern beziehungsweise verbessern. Offenbar gibt es schon Einkaufsgemeinschaften junger Menschen für diejenigen, die unter Quarantäne stehen. Dies ist ein erfreuliches Beispiel von spontaner Solidarität. Man muss sich noch nicht einmal treffen. Einkaufslisten werden per E-Mail geschickt, es wird elektronisch gezahlt, und die Einkaufstasche wird vor die Tür gestellt. Ein Kollege regte kürzlich an, dass Solidarität auch dadurch gezeigt wird, dass Menschen das Eintrittsgeld für abgesagte Veranstaltungen oder Dienstleistungen nicht zurückverlangen, sondern als Teilanzahlung, Kredit oder Transfer betrachten. Insgesamt kann man hoffen, dass die Hilfsbereitschaft in Deutschland steigt, und zwar sowohl innerhalb von Familien als auch darüber hinaus. Dies sind nur Beispiele. Es gibt auch Anzeichen, dass der Umgangston – gerade in sozialen Netzen – wieder moderater wird.