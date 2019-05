Womöglich lautet eine Erklärung, dass die Deutschen ohnehin einen merkwürdigen Umgang mit Mentalitätsunterschieden pflegen. Kleinere Differenzen, etwa zwischen Düsseldorfern und Kölnern, werden gern kultiviert. Viele Großstädter finden es mittlerweile schick, den Dialekt ihrer Heimatregion sprechen zu können. Größere Unterschiede, etwa zwischen Nord- und Südeuropäern oder Deutschen und Franzosen, werden eher relativiert oder verschwiegen. Für Ostdeutschland schien sich lange niemand so recht zu interessieren. Viele Ossis, an erster Stelle die Bundeskanzlerin, verspürten auf dem Weg nach oben wenig Lust, ihre Unterschiede zu Westlern ständig zu thematisieren. Verständlich, was hätten sie auch zu gewinnen?



Immerhin: 30 Jahre nach dem Mauerfall findet gerade eine neue Spurensuche statt. Junge Ostdeutsche monieren, dass etwa in den Leitungen ostdeutscher Gerichte oder Universitäten so viele Westdeutsche unter sich bleiben. Selbst die Alternative für Deutschland (AfD) hat Westdeutsche in der Führung. Wäre nicht ausgerechnet der Ostbeauftragte der Bundesregierung strikt gegen Ossi-Quoten, wären sie vielleicht längst eingeführt. Für Unternehmen sind solche Vorgaben nicht attraktiv. Aber Personalchefs können versuchen, ostdeutsche Lebenserfahrung gezielt zu suchen und zu nutzen. Oft ist Disruptionserfahrung im Team vorhanden. Man muss sie nur erkennen.