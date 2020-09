Gedenkfeier Oktoberfestattentat – Ministerpräsident Markus Söder entschuldigt sich

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich zum 40. Jahrestag des rechtsterroristischen Oktoberfestattentats für damalige Fehleinschätzungen und Versäumnisse entschuldigt. „Es tut mir leid und ich entschuldige mich für die Fehler, die in den Ermittlungen, aber auch in der Einschätzung zu der Tat gemacht wurden“, sagte Söder am Samstag beim Gedenken auf der Theresienwiese. Er spreche damit als Ministerpräsident und Rechtsnachfolger aller anderen Ministerpräsidenten, aber auch als Verantwortlicher für den Freistaat.