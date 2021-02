Geschäfte am 8. März unbedingt öffnen Handel schreibt Brandbrief an Merkel

Der Verband versichert in dem Brief an Merkel, die Länderchefs und die Bundestagsabgeordneten, dass in allen Branchen strengste Hygienebedingungen eingehalten werden könnten. Auch sei empirisch belegt, dass von Ladenflächen, auf denen die Regeln eingehalten werden, keine signifikante Gefahr ausgehe. Es sei deshalb nicht verhältnismäßig, den Lockdown länger aufrecht zu erhalten.



Es sei an der Zeit, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sich auf ein praktikables „Leben mit dem Virus“ einstellten, da ein gänzliches Ausrotten des Coronavirus unwahrscheinlich sei. Der Handel will sich dabei aktiv am Eindämmen des Virus beteiligen und zeigt sich optimistisch. „Mit flächendeckendem Einsatz von Antigen-Schnelltests und systematischer digitaler Nachverfolgung des Infektionsgeschehens sollten wir in Kombination mit beschleunigtem Impf-Tempo den Quantensprung in die Beherrschbarkeit der Pandemie miteinander schaffen.“