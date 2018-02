So könnten Anreize zur Organspende entstehen

Rund um den Globus machen sich mittlerweile Forscher Gedanken, wie sich die Bereitschaft zur Organspende mit dem Instrumentenkasten der Volkswirte erhöhen lässt. Vom amerikanischen Ökonomie-Nobelpreisträger Alvin Roth etwa stammt die aus der Spieltheorie entliehene Idee eines Tauschrings für Nieren. Das System wurde in den USA bereits in die Praxis umgesetzt; dort ist die Lebendspende von Organen, anders als in Deutschland, auch zwischen Fremden erlaubt. Vereinfacht ausgedrückt, spenden sich Paare, die über ein zentrales Netzwerk zusammengeführt wurden, über Kreuz eine Niere. Der Mann von Paar A spendet also zum Beispiel an die Frau von Paar B, der Mann von Paar B spendet gleichzeitig an die Frau von Paar A. Geld fließt dabei nicht. Dieses System lässt sich auch auf größere Personengruppen übertragen.