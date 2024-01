Gesundheitsreform Das ist Lauterbachs Plan gegen überfüllte Notaufnahmen

Stundenlanges Warten in der Notaufnahme, überlastete Ärzte und Pflegekräfte – dem möchte Karl Lauterbach ein Ende setzen. Patientinnen und Patienten mit akuten Beschwerden sollen stattdessen künftig weit seltener in der Notaufnahme eines Krankenhauses behandelt werden. Die Hilfesuchenden sollen bereits am Telefon oder vor Ort im Krankenhaus verstärkt in eine nahe Praxis geschickt oder direkt telemedizinisch betreut werden. Das ist das Ziel einer großangelegten Notfallreform, für die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag in Berlin Eckpunkte vorlegte.