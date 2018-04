Gewerkschaft Verdi: Annäherung bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst

PotsdamDie Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen befinden sich nach Gewerkschaftsangaben auf der Zielgeraden. „Wir sind einer Einigung nähergekommen“, sagte Verdi-Chef Frank Bsirske am Dienstag in Potsdam vor weiteren Beratungen der Spitzenvertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Man sei in der Nacht kurz vor drei Uhr auseinandergegangen, nachdem man zuvor eine Reihe von Hürden habe nehmen können. Es seien jetzt noch eine Reihe weiterer Fragen zu klären.