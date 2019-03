Glückspielstaatsvertrag Der Kampf um das legale Glückspiel im Netz

Insgesamt setzt der regulierte und damit legale Glücksspielmarkt in Deutschland rund 35 Milliarden Euro jährlich um, wie das Handelsblatt Research Institute 2017 errechnet hat. Das ist etwa doppelt so viel wie der inländische Umsatz der Pharmaindustrie. Mehr als fünf Milliarden Euro an Steuereinnahmen werden in der Branche generiert, etwa 198 000 Menschen sind in der Branche beschäftigt. Nach Angaben des Verbands der Automatenwirtschaft stehen insgesamt rund 240.000 Geldspielgeräte in Deutschland, davon ca. 82.000 in gastronomischen Betrieben und ca. 158.000 Spielgeräte in rund 9.000 „Spielstätten“.