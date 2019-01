„Große Spielräume“ DIHK fordert Senkung der Unternehmens-Steuern

Der DIHK habe eine Reihe finanzierbarer Vorschläge vorgelegt, mit denen in Deutschland Investitionsbremsen gelöst werden könnten. Dazu gehörten der vollständige Abbau des Solidaritätszuschlags, bessere Abschreibungsbedingungen sowie die steuerliche Forschungsförderung, betonte Schweitzer. In den öffentlichen Haushalten gebe es ausreichend Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat eigenen Angaben zufolge eine Reihe finanzierbarer Vorschläge vorgelegt, mit denen in Deutschland Investitionsbremsen gelöst werden könnten. Einer davon: geringere Steuern., um in der laufenden Legislaturperiode die Projekte des Koalitionsvertrags zu finanzieren und gleichzeitig die Steuerbelastung von Bürgern und Unternehmen zu senken.