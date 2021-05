Grundrechtsdebatte: Bundestag regelt Rechte für Geimpfte – Mehrheit für Verordnung erwartet

Im Bundestag wird dennoch eine deutliche Mehrheit für die Verordnung erwartet, der am Freitag auch der Bundesrat zustimmen soll. Nach Angaben von Gesundheitsminister Jens Spahn tritt sie dann am Sonntag in Kraft, so dass sich Geimpfte und Genesene dann nicht mehr an die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen halten müssen.