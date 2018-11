Grundsteuerreform Ökonomen fordern Entlastung von Hausbesitzern

Prinzipiell stehen bei der Grundsteuerreform drei Modelle zur Auswahl: Beim Verkehrs- oder Kostenwertmodell zieht der Fiskus den Marktwert der Objekte heran, unabhängig von deren Größe. Dieses Modell kommt dem jetzigen System am nächsten. Das Äquivalenzmodell orientiert sich an der Quadratmeterzahl von Grundstücken und Gebäuden, unabhängig von deren Wert. Das Bodenwertmodell schließlich setzt allein am Grundstückswert an. Der Wert der Immobilie selbst, egal ob Hütte oder Palast, bleibt unberücksichtigt.