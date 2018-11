Gutachten Beschäftigungsboom lässt Renten steigen

30. November 2018

Die gute Lage am Arbeitsmarkt wirkt sich auch positiv auf die Renten in Deutschland aus. Bild: dpa Bild:

Rentner können sich auch im kommenden Jahr über eine Erhöhung der Renten freuen. Grund dafür ist die gute Lage am Arbeitsmarkt, durch die mehr Menschen in Arbeit, als in Rente gegangen sind.