Diesel-Fahrverbote kommen Ende Mai

Hamburg will als erste Großstadt mit Durchfahrtsverboten für Diesel-Fahrzeuge die hohe Stickoxidbelastung in den Griff bekommen. Seit einigen Tagen würden an zwei besonders belasteten Straßenabschnitten Verbotsschilder montiert, sagte ein Sprecher der Umweltbehörde am Mittwoch. Ab wann die Einschränkungen gelten, sei noch offen. Die schriftliche Urteilsbegründung des Bundesverwaltungsgerichts liege seit diesem Freitag zwar vor, jedoch müsse diese noch von der Behörde für Umwelt und Energie der Stadt Hamburg geprüft werden. „Wir werden die Schilder auf jeden Fall noch in diesem Monat scharf schalten“, kündigte der Behördensprecher an. Voraussichtlich werden die Plastiklatten bei einer offiziellen Veranstaltung in der letzten Maiwoche entfernt und die Verbotsschilder somit gültig.