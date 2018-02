Diesel-Fahrverbote: Warum das Hamburger Fahrverbot nichts bringt

Doch weit gefehlt: „Die berechneten Verlagerungseffekte in das umgebende Straßennetz führen zur Erhöhung der Grenzwertüberschreitungen an zwei weiteren Straßen“, heißt es in dem Luftreinhalteplan. Um bis zu zwei Mikrogramm könnten die Messwerte an der Stresemannstraße ansteigen (auf bis zu 48,7 Mikrogramm) und um ein Mikrogramm an der Reeperbahn (auf 43,3 Mikrogramm). An der Harkortstraße führt die neue Route für Dieselfahrer zwar nicht zu Überschreitungen des Grenzwerts, wohl aber zu Mehrbelastungen, die „in der Abwägung jedoch gegenüber der bisherigen Belastung in der Max-Brauer-Allee hinnehmbar sind“.