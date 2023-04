Handwerkspräsident kritisiert Heizungspläne Energiewende: „Wärmepumpen werden uns nicht retten“

Der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, Jörg Dittrich, kritisiert die Pläne der Bundesregierung für die Wärmewende in Gebäuden. „Wärmepumpen sind keineswegs in jedem Gebäude der ökologisch effizienteste Weg, da müssen auch Dinge wie der energetische Gesamtzustand, die Dämmung und vieles mehr mit in den Blick genommen werden. Es wäre viel zielführender, erst nach den CO2-Zielen zu schauen und dann zu überlegen, welche Wege dahin führen“, sagte Dittrich im Interview mit der WirtschaftsWoche. Weiter sagte er: „Wir müssen Ökologie und soziale Marktwirtschaft übereinander bekommen. Ich hätte mir mehr Experimentierklauseln gewünscht, etwa eine Vorgabe, dass ein Haus CO2-neutral sein muss, aber wie das geschafft wird, bleibt dem Eigentümer überlassen. Stattdessen wird alles zentimetergenau vorgeschrieben, von der Wärmedämmung bis zu den Abstandsregelungen. Uns gehen Innovationen verloren, weil wir uns selbst fesseln.“