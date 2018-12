Haushalt Stabilitätsrat erwartet hohen deutschen Haushaltsüberschuss

BerlinDas Bundesfinanzministerium erwartet nach Angaben des Stabilitätsrates für dieses Jahr einen Überschuss der staatlichen Haushalte in Deutschland von rund 1,75 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das sei mehr als ursprünglich erwartet, hieß es in einer Erklärung des Stabiltätsrates vom Donnerstag. „Es dürfte in den Jahren 2019 bis 2022 jedoch deutlich sinken“, merkte der Rat aber an. Der Rat koordiniert die Finanzen von Bund und Ländern.