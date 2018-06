Innere Sicherheit: Hessens Innenminister fordert harte Strafen für Gewalt gegen Polizisten

Eine Menschenmenge hatte in der Nacht zum Sonntag in Darmstadt Polizisten attackiert. Nach ersten Angaben der Polizei wurden 15 Beamte verletzt und mehr als 80 Tatverdächtige festgenommen. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar, viele der Festgenommenen waren nach Angaben der Polizei stark angetrunken. Das Open-Air-Musikfestival lockt jedes Jahr Hundertausende Besucher in die südhessische Stadt.