Interview mit DJV-Chef Überall: Warum ARD und ZDF unverzichtbar sind

In der Schweiz entscheidet nun das Volk darüber. Auch in Deutschland wird über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diskutiert. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch etwa kritisierte der Talksendung „Maischberger“: „Wir werden nicht objektiv informiert.“ Hat Sie recht?

In Einzelfällen kann es in jedem System, in dem Menschen arbeiten, immer Fehler geben. Wichtig ist, dass professionell journalistisch gearbeitet wird und auch mit Fehlern professionell umgegangen wird. Das ist beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk doch der Fall, immerhin durfte Frau von Storch ihre kruden Thesen ja – wie Sie erwähnen – bei „Maischberger“ in einer öffentlich-rechtlichen Sendung äußern. Das war doch wohl selbst für Frau Storch objektiv genug?