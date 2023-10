Israel Ein Einmarsch in Gaza wäre ein blutiger Albtraum

Wenn Annalena Baerbock am Freitag in Tel Aviv ankommt, dann landet die deutsche Außenministerin wahrlich im Auge des Sturms. Noch am Morgen liefen die letzten Vorbereitungen der Israel Defence Forces (IDF) für eine Bodenoffensive im nördlichen Gazastreifen, in dem auch Gaza-Stadt liegt. Die israelische Armee hat über eine Million Palästinenserinnen und Palästinenser aufgerufen, unter größter Eile in den Süden zu flüchten. Die Hamas schwört Widerstand. Seit Tagen fliegt die israelische Luftwaffe bereits verheerende Bombenangriffe. Rücken jetzt die IDF-Truppen in den Gazastreifen ein, wird das Blutvergießen in eine schreckliche neue Phase eintreten.