Jahresbericht Eco-Beschwerdestelle: 80 Tage fürs Löschen – Warum der Kampf gegen Hass im Netz so schwierig ist

Kritiker befürchten deswegen schon länger, dass die Betreiber in vorauseilendem Gehorsam in Zweifelsfällen lieber löschen oder sperren. Und tatsächlich war die Aufregung groß, als vor wenigen Wochen mehrere Twitter-Accounts blockiert und Tweets gelöscht wurden. Für FDP, Grüne und Linke war die Ursache seinerzeit schnell ausgemacht: das NetzDG sei schuld. Dass die Kritiker mit ihrer Einschätzung offenbar nicht ganz falsch gelegenen haben, zeigt nun der Jahresbericht der Beschwerdestelle des Internetverbands Eco, der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde.