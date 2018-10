Kanzlerin Angela Merkel „Die Finanztransaktionsteuer kommt erstmal nur als Börsensteuer“

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Erwartungen an die Einführung einer umfassenden Finanztransaktionsteuer gedämpft. „Wenn sie kommt, und das wünsche ich mir, dann kommt sie erst einmal als Börsensteuer“, sagte Merkel im Europa-Bürgerdialog in Trier. Merkel stellte sich damit hinter Finanzminister Olaf Scholz, der dafür plädiert, die Steuer zunächst nur auf Börsengeschäfte, nicht aber etwa auf den Derivatehandel und andere Finanzgeschäfte zu erheben. Dies sei ein sinnvoller erster Schritt, um den Regierungen die Angst vor einer Wettbewerbsverzerrung zu nehmen, sagte Merkel. Die Reform sei eine „sehr mühselige Geschichte“. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron würde nur die Einführung einer Börsensteuer mittragen, die es auch in Frankreich und in ähnlicher Form auch in Großbritannien gibt.