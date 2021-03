WirtschaftsWoche: Herr Mundt, das Bundeskartellamt arbeitet an einem digitalen Wettbewerbsregister, mit dessen Hilfe bestimmte Unternehmen keine öffentlichen Aufträge mehr bekommen sollen. Auf was muss sich die Wirtschaft konkret einstellen?

Andreas Mundt: Das Register ist ein großes und komplexes IT-Projekt, dessen Bedeutung in der Wirtschaft noch völlig unterschätzt wird. Es geht darum, dass Auftraggeber schneller und umfassender als bisher Informationen über Wirtschaftsdelikte erhalten, aufgrund derer Unternehmen von der staatlichen Auftragsvergabe auszuschließen sind. Das Projekt ist singulär, denn es gibt bislang kein einziges rein digitales staatliches Register in Deutschland. Dieses unter Coronabedingungen aufzubauen war nicht einfach. Aber wir liegen gut im Zeitplan.