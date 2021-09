Kassenlose Gesellschaft Wie auch auf dem Land alle jederzeit einkaufen gehen können

Bestellt und bezahlt wird ausschließlich mit einer Anwendung fürs Telefon. Nach ihrer Bestellung erhalten Kunden einen QR-Code, den sie am Terminal gegenüber der Kaffeemaschine einscannen können. Hinter den Kulissen sucht dann ein Roboter die Waren zusammen. Wenig später werden die Einkäufe direkt zum Kunden an die Abholstation geliefert.



Rund 750 Artikel, Lebensmittel und andere Waren, bietet das System, darunter in Kooperation mit einem Gastronomen auch frische Salate, Bowls und belegte Brote. Damit richtet sich der Automatenladen zunächst vor allem an ein städtisches Publikum – an Büroarbeiter und Nachtschwärmer, die sich im Typy-Standort im Düsseldorfer Medienhafen in der Mittagszeit oder nach Ladenschluss verpflegen wollen. Grundsätzlich könnten solche unbemannten Mini-Märkte aber auch Versorgungsprobleme auf dem Land lindern, sagt Maximilian Grönemeyer, Mitgründer des Projekts und Co-Gesellschafter des Start-ups Campo Two im Videointerview mit der WirtschaftsWoche.