 Kita: „Die Lage ist dramatisch schlecht“ – Personalnot zwingt manche Kita sogar zur Schließung

Das Bundesfamilienministerium kennt die Situation und hat jüngst ein Förderprogramm aufgelegt: Ministerin Franziska Giffey (SPD) will die Länder von Sommer 2019 an bis 2022 mit rund 300 Millionen Euro unterstützen, um mehr Kita-Fachkräfte zu gewinnen. „Vor allem in städtischen Ballungsräumen sind teilweise gravierende Engpässe zu verzeichnen“, sagt eine Ministeriumssprecherin zur Personallage.