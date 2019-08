Klima Umweltministerin Schulze: Klimaschutz in der Verfassung nur Symbolpolitik

Schulze fürchtet, dass auch eine Verankerung in der Verfassung vor allem Symbolpolitik ist – so wie unter anderem von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gefordert. „Natürlich kann man das Versprechen des Klimaschutzes als schön formuliertes Ziel ins Grundgesetz schreiben“, sagte die SPD-Politikerin. „Aber noch konkreter und stärker wirkt es in einem Klimaschutzgesetz.“ Denn nur ein Gesetz, wie sie es vorgelegt habe, überführe das allgemeine Ziel in „klare Hausaufgaben für die zuständigen Minister“. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigten, dass es dieser Form von Verbindlichkeit bedürfe. Damit verweist Schulze etwa auf den Verkehrssektor, der seit Langem seine Einsparziele bei Treibhausgasen verfehlt.