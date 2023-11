Klimafonds-Urteil „Wenn wir massiv auf die Bremse treten müssen, würde uns das weit nach hinten werfen“

Was bedeutet die Entscheidung für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit?

In Moment sind ganz viele Projekte über die verschiedenen Förderinstrumente aus dem KTF betroffen, bei welchen es um den Einsatz, oft auch um den ersten Einsatz, neuer Technologien geht. Diese Projekte stehen nun im Risiko. Wir waren vor dem Urteil in einer Position, in der wir uns in wesentlichen Technologien positionierten konnten, zum Beispiel bei der Frage, ob die PV-Produktion (Produktion von Photovoltaikanlagen, Anm. d. Red.) nach Europa zurückkommen oder wie wettbewerbsfähig die Industrie gegen China bleiben kann. Viele Technologien wie Wasserstoff oder CCS werden weltweit gerade sehr groß. All das sind Punkte, in welchen die industrielle Anwendung zurzeit im größeren Stil beginnt. Wenn wir drei Jahre massiv auf die Bremse treten müssen, würde das unsere Positionierung weit nach hinten werfen. Das hat langfristige Folgen. Es wäre dann nicht so, dass wir dann keine Klimaschutztechnologien mehr hätten, aber definitiv eine geschwächte Weltmarktposition.