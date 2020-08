Klimaschutz Grüne kritisieren Regierung: „Keine Ahnung“ zur Höhe von Klimaschäden

Die Bundesregierung kann nicht angeben, wie viel Geld bis 2030 in Deutschland in die Anpassung an den Klimawandel investiert werden muss - die Grünen sehen das als Versäumnis. Auf Anfrage der klimaschutzpolitischen Sprecherin der Grünen im Bundestag, Lisa Badum, gab das Bundesumweltministerium an, die Anpassungs-Finanzierung sei eine „Querschnittsaufgabe“, daher sei „eine Nennung der Gesamtinvestitionsbedarfe nicht möglich“. Die Folgen des Klimawandels beträfen sehr unterschiedliche Politikfelder. Maßnahmen könnten auch dann zur Anpassung an den Klimawandel beitragen, wenn sie nicht extra dafür im Haushalt eingeplant seien.