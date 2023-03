Klimaschutz: Verbot von Gas- und Ölheizungen: Habeck kündigt Ausnahmen an

In der Debatte um das Verbot neuer Gas- und Ölheizungen ab 2024 kündigt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine finanzielle Förderung zum Umbau an. „Wir haben – als Koalition – gesagt, dass wir einseitige Abhängigkeiten von fossilen Energien überwinden müssen und deshalb von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden soll“, verteidigte Habeck die Pläne im Interview mit der WirtschaftsWoche. „Es muss und wird für einkommensschwache Haushalte und Haushalte mittleren Einkommens eine Unterstützung geben. Ich finde, dass das, was nachweislich CO2 einspart und das Klima schützt, auch steuerlich gefördert werden sollte“, sagte Habeck weiter.