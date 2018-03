Jenseits von guter und böser Handelspolitik

Das Wort „Protektionismus“ hat einen üblen Klang, obwohl seine Bedeutung – vom lateinischen „protectio“, also „Schutz“ – eigentlich positiv ist. Das liegt vermutlich auch daran, dass es oft in einem Atemzug mit dem martialischen Wort „Handelskrieg“ genannt wird. In der friedliebenden europäischen und erst recht in der deutschen Öffentlichkeit hat es der Protektionismus ganz besonders schwer, da er mit (Wirtschafts-)Nationalismus verbunden wird, der moralisch delegitimiert ist. Hier muss daher niemand mehr allzu große Überzeugungsarbeit leisten, dass das, was Donald Trumps Regierung in den USA vorhat, zu verurteilen ist.