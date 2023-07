Konjunktur: Bundesregierung erwartet maue Konjunktur in Sommermonaten

Europas größte Volkswirtschaft ist zuletzt zwei Quartale in Folge geschrumpft und steckt damit in einer Rezession. Wie sie im zurückliegenden Frühjahrsquartal abgeschnitten hat, will das Statistische Bundesamt Ende Juli abschätzen. Institute gehen inzwischen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt auch im Gesamtjahr sinken dürfte.