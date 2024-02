Konjunktur Wieso Japans Abstieg erwartbar war

Was ist passiert? Japans nominales Bruttoinlandsprodukt (BIP) lag 2023 nach Regierungsangaben bei 4,21 Billionen Dollar (3,9 Billionen Euro). Das Land verlor damit seinen dritten Platz in der Weltwirtschaft an Deutschland, das mit einem BIP von 4,46 Billionen Dollar – trotz eigenen Problemen – noch besser dasteht.