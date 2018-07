Krise der Globalisierung Eine Lanze für den Liberalismus!

Als die Eliten die Kosten der geplatzten Finanzblase den Steuerzahlern aufbürdeten und im Namen einer falschen Liberalität den Mühseligen und Beladenen dieser Welt das Tor zur Einwanderung in den Wohlfahrtsstaat öffneten, lief das Fass der Unzufriedenheit unter den Benachteiligten über. Sie wendeten sich gegen die Eliten, die sie auf diesen Weg geführt hatten. Aber die Benachteiligten suchen den Fehler nicht in der Aushöhlung liberaler Prinzipien durch den mit der Politik des Dritten Wegs verbundenen Konstruktivismus und die durch sie geschaffene Verantwortungslosigkeit der Eliten. Im Gegenteil, sie nehmen es den Vertretern des Dritten Wegs übel, dass sie liberale Elemente in den behütenden und lenkenden Wohlfahrtsstaat eingeführt haben, obwohl dies in der Absicht geschah, diesen zu retten. Nun verdammen sie die Vertreter des Dritten Wegs zusammen mit dem Liberalismus.