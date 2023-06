Länderfinanzministerkonferenz Bund und Länder wollen Kampf gegen Geldwäsche verbessern

Bund und Länder wollen den Kampf gegen Geldwäsche und Finanzmarktkriminalität intensivieren. „Unser Ziel ist es, die Spur des Geldes nahtlos über Behörden- und Ländergrenzen hinweg zu verfolgen“, sagte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) am Freitag zum Abschluss eines zweitägigen Treffens der Länderfinanzminister in Münster. Es werde nicht nur eine bessere Vernetzung der Behörden von Bund und Ländern angestrebt. Auch in den Ländern sollen Finanzbehörden, Innenbehörden und Staatsanwaltschaften zur Bekämpfung solcher Delikte noch besser vernetzt werden.