Landtagswahlen Zugezogene prägen Wahlen in Bayern und Hessen

Nach der Bayern-Wahl an diesem Wochenende wird es aller Voraussicht nach Verhandlungen von zwei, vielleicht drei möglichen Koalitionspartnern geben. Dass die CSU so schwach ist, dass sie nicht mehr ohne Partner regieren kann, hängt auch an den Neu-Bayern. Viele Jüngere sind den Jobs hinterher nach Bayern gezogen, oft gut ausgebildete. Etliche kommen aus „Preußen“, aus den östlichen Ländern, viele haben keine konfessionelle Bindung, wie sie in Bayern noch prägt. Sie haben also weder den Bayern-Mythos verinnerlicht, den die CSU für sich zu vereinnahmen sucht, noch die kirchliche Bindung, die oft eine kulturelle Nähe zu den Christsozialen mit sich bringt. Die CSU ist also, überspitzt formuliert, Opfer eines wirtschaftspolitischen Erfolges, der die Zuwanderer angezogen hat. Leider hat sich die Partei selbst nicht modernisiert, wie sie es durchaus in der Wirtschaftspolitik geschafft hat.