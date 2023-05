Letzte Generation Regt euch ab wegen der Klimakleber, regt euch auf über den Klimawandel!

Es ist auch unrühmlich, Kunstwerke oder Bauwerke zu beschmieren. Aber ziviler Ungehorsam, der nicht nervt, auffällt und in einigen Fällen wehtut, ist keiner. Dass einfache Demonstrationen in puncto Klimaschutz wenig bewegt haben, zeigt sich an den Demos von Fridays for Future. Durch Talkshow-Auftritte von Luisa Neubauer bleiben sie zwar im Gespräch. Aber den politischen Diskurs bewegen sie schon lange nicht mehr.