Lieferkettengesetz „Wir verlangen von den Unternehmen nichts Unmögliches“

Die Verbände und Unternehmen kritisierten, dass sie kaum Anhaltspunkte haben, wie sie berichten sollen. Vor kurzem hat Ihre Behörde nun Handreichungen und FAQs veröffentlicht. Reicht das?

Die Handreichungen sollen zeigen, wie Berichtspflichten oder ein Beschwerdemechanismus aussehen sollen. Bereits veröffentlicht ist die Handreichung zur Risikoanalyse – das Kernstück des Ganzen. Die Dokumente sind verständlich geschrieben und kommen sehr gut an. Wir werden in den nächsten Wochen noch weitere Hilfen veröffentlichen und sind für die Unternehmen ansprechbar. Das ganze Thema ist uns im Bafa sehr wichtig. Das sieht man daran, dass die Referatsleiter im mittleren Management mir direkt berichten. Der Aufbau ist also Chefsache.



Bei vielen Firmen herrscht dennoch eine große Unsicherheit, ob und wie sie den Anforderungen gerecht werden können. Was sagen Sie denen?

Wichtig ist die so genannte Bemühenspflicht. Wenn ein Unternehmen sich bemüht, das Gesetz einzuhalten, dann sind wir deren Partner. Es ist auch menschlich, am Anfang Fehler zu machen und wenn man versucht, daraus zu lernen, werden wir auch nicht mit der Bußgeldkeule kommen. Es bringt doch wenig, Unternehmen in Deutschland mit Hürden zu belasten, damit sie Nachteile auf den Weltmärkten erringen. Das hätte ja nur zur Folge, dass Unternehmen aus Ländern in die Lücke stoßen, in denen die Menschenrechte teilweise mit Füßen getreten werden. Damit würden wir dem Thema einen Bärendienst erweisen.