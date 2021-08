Lohn-Preis-Spirale: Diese Gefahr wird völlig unterschätzt

Das zeigt: Die seit Monaten steigende Inflation hat wieder die Tarifpolitik erreicht. In den Vorjahren, als die Teuerungsrate mikroskopisch klein war, mochten sich die Gewerkschaften nur ungern an ihre traditionelle Lohnformel erinnern, wonach sie ihre Forderungen an der Entwicklung von Produktivität und Verbraucherpreisen orientieren. Nun aber rechnen erste Ökonomen damit, dass gegen Jahresende eine Fünf vor dem Komma steht. Das können die Gewerkschaften organisationspolitisch nicht ignorieren.