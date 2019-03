Luftfahrtgipfel in Hamburg: Deutsche Flughäfen müssen produktiver werden

Ob es für die Fluggäste in der kommenden Reisesaison besser wird, steht keineswegs fest. Denn am Himmel über Deutschland wird es noch enger. Nach dem Rekordwert von 3,4 Millionen Flugbewegungen im Vorjahr erwartet die Flugsicherung eine weitere Steigerung von bis zu vier Prozent im deutschen Luftraum. Etliche Probleme mit den Sicherheitskontrollen an den Flughäfen sind noch nicht gelöst. Auch der Personalengpass bei der Flugsicherung bleibt auf der Tagesordnung.



Condor-Chef Ralf Teckentrup erwartet daher auch für dieses Jahr wieder Beeinträchtigungen im Flugverkehr während der Reisezeit. Bei den Sicherheitskontrollen gebe es noch immer Engpässe. „Prozesse, Organisation und Verantwortlichkeiten – da muss noch deutlich nachgebessert werden“, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Produktivität an den Airports sei im Vergleich zu anderen europäischen Ländern auf keiner zufriedenstellenden Qualitätsstufe: „Hier ist eindeutig die Politik gefragt.“