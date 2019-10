Machtkampf: Perus Präsident löst Parlament auf und kündigt Neuwahlen an

Beim Streit um die Neuberufungen am Verfassungsgericht geht es um etliche Fälle, die es in den kommenden Monaten verhandeln soll. So muss es über einen Antrag auf Freilassung von Keiko Fujimori - der Tochter von Ex-Staatschef Alberto Fujimori - entscheiden. Diese sitzt derzeit in Untersuchungshaft, weil sie für ihre Kampagne 2011 Geld von Odebrecht gewaschen haben soll. Keiko Fujimori führt die Partei an, die im Kongress in der Mehrheit ist.