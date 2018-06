Masterplan Migration: Merkel lehnt unilaterale Politik in Flüchtlingskrise ab

Es seien sich alle einig, dass Asylanträge in dem Land bearbeitet werden sollten, in denen Flüchtlinge registriert worden seien, sagte die CDU-Chefin. Aber die Zurückweisung an der Grenze sei eine unilaterale Maßnahme, die sie deshalb ablehne. Merkel begrüßte den „Masterplan Migration“ von Innenminister Horst Seehofer ansonsten aber als wichtigen Schritt. Sie werde nun mit anderen EU-Staaten versuchen, bilaterale Abkommen zur Rücknahme solcher Flüchtlinge zu vereinbaren.