Mathe-Abitur Lehrer kritisieren den Beschwerde-Hype

Schon 64.000 Menschen (Stand 12 Uhr am 7. Mai) haben die Petition „Bewertung des Mathe-Abiturs 2019 in Bayern anpassen„ unterzeichnet - bei rund 37.000 bayrischen Abiturienten. Auch in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und dem Saarland, in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Thüringen und Sachsen-Anhalt empörten sich zehntausende Abiturienten in ähnlichen Petitionen an die jeweiligen Kultusministerien, dass die Mathematik-Aufgaben – die Schulen in den meisten Bundesländern bedienen sich dabei aus einem gemeinsamen Aufgaben-Pool – deutlich schwerer als in den Vorjahren gewesen seien und die Benotung dementsprechend angepasst werden solle. In Bayern und Niedersachsen kündigten die Kultusministerien an, die Aufgaben zu überprüfen. Bereits 2016 wurde in Niedersachsen nach Protesten die Bewertung der Mathematik-Klausuren verändert.