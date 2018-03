Medienbericht: Bundesumweltamt schlägt zwei Plaketten für Diesel-Fahrverbote vor

Als Beispiel nannte Krautzberger in der SZ die Städte München und Mainz. Bayerns Landeshauptstadt „müsste sicherlich eine dunkelblaue Plakette vorschreiben, um den Grenzwert einzuhalten. Da dürften neben neueren Benzinern dann nur noch modernste Diesel fahren“, sagte Krautzberger. In Mainz hingegen würde der Grenzwert nicht so sehr überschritten werden, weshalb dort eine hellblaue Plakette reichen würde. „Hier könnten also mehr Autofahrer ihren Diesel weiterfahren, wenn er nachgerüstet wurde.“