Medienbericht Mehr Frauen als bisher angenommen unter Salafisten in Deutschland

Unter den Salafisten in Deutschland wächst nach einem Medienbericht der Anteil der Frauen. Ihre Zahl stieg binnen einen Jahres von 1356 (2018) auf 1580 (2019), wie die „Bild am Sonntag“ unter Berufung auf den noch unveröffentlichten Verfassungsschutzbericht berichtet. Auch die Gesamtzahl der Anhänger dieser besonders konservativen Strömung des Islam in Deutschland wuchs demnach, aber weniger stark: um 850 auf 12.500 Personen.