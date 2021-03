Mehrheit der Deutschen für Lockerungen Friseure öffnen wieder

Der Deutsche Städtetag appellierte an die Länder, das Impfen mit dem Impfstoff Astrazeneca zu vereinfachen. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag), es müssten auch kurzfristig Menschen geimpft werden können, die in der zweiten Gruppe an der Reihe seien. In einigen Bundesländern würden die strikten Vorgaben bereits flexibilisiert - andere müssten zügig folgen.



