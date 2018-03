Michael Kretschmer: Sachsens Ministerpräsident verlangt Grenzkontrollen

Kretschmer (CDU) sagte der WirtschaftsWoche: „Wir haben viel grenzüberschreitende Kriminalität, auch weil es bei uns an der Grenze noch eins der höchsten Wohlstandsgefälle der Welt gibt.“ Deshalb müssten mehr Bundespolizisten an der östlichen Grenze präsent sein. „Wir müssen noch enger mit der polnischen und tschechischen Polizei zusammenarbeiten, etwa mit gemeinsamen Streifen.“ Auch Kontrollen seien ein Weg. „Nachts kann man auch Grenzübergänge wieder besetzen.“ Das schrecke ab. „Ich will aber keine Schlagbäume zurück.“