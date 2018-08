Migration: SPD fordert Möglichkeit des „Spurwechsels“ für abgelehnte Asylbewerber

BerlinDie SPD will es abgelehnten Asylbewerbern und Geduldeten mit einer Stichtagsregelung ermöglichen, vom Asylverfahren in die Fachkräfteeinwanderung zu wechseln. „Dieser Spurwechsel sollte an eine Stichtagsregelung gebunden werden“, erklärten Fraktionsvize Eva Högl und der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Burkhard Lischka, am Dienstag in Berlin.