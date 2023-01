Ministerrunde zur Krankenhausreform Kaputtgesparte Kliniken: Die Landesregierungen sind scheinheilig

An Lauterbachs Plänen ist manches unausgegoren. Die Länder verhalten sich aber mit ihrer Kritik scheinheilig. Sie versagen flächendeckend bei ihrer eigenen Aufgabe: Sie geben vor, wo und mit welcher Ausstattung Kliniken betrieben werden. Spezialisierte Zentren in Städten und Grundversorgung in ländlichen Gegenden zum Beispiel.