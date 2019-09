MIT: Linnemann als Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung der Union wiedergewählt

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung von CDU und CSU (MIT) benannte sich am Freitag um und gab sich einen kürzeren Namen. Von nun an heißt der Verband: Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Das Kürzel MIT bleibt. Der Verband hat sich nach Jahren des Mitgliederschwunds zum Ziel gesetzt, in den kommenden fünf Jahren seine Mitgliederzahl auf 50.000 zu verdoppeln.